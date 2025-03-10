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    Гвардиола: Попадание в Лигу чемпионов было бы большим успехом

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в очередной раз высказался о текущем сезоне для своей команды.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Попадание в Лигу чемпионов было бы большим успехом, но этого нужно добиться.

    Я хочу попасть в Лигу чемпионов. Будет нехорошо, если "Ман Сити" пропустит турнир, но я видел, что происходило с другими командами АПЛ в прошлом. Отсутствие в Лиге чемпионов было бы проблемой, но есть команды, которые не отобрались туда, но вернулись и закрепились там.

    Независимо от того, будет ли у АПЛ пять, шесть или семь мест в Лиге чемпионов, нужно выигрывать матчи.

    В матчах на выбывание, иногда решают детали, но если не получится финишировать в топ-4 или в топ-5 за 38 матчей в Премьер-лиге, то это значит, что мы недостаточно хороши», — цитирует Гвардиолу ESPN.

    Календарь и таблица АПЛ

    В настоящий момент «Манчестер Сити» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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