Гвардиола: Попадание в Лигу чемпионов было бы большим успехом

Главный тренерв очередной раз высказался о текущем сезоне для своей команды.

«Попадание в Лигу чемпионов было бы большим успехом, но этого нужно добиться.

Я хочу попасть в Лигу чемпионов. Будет нехорошо, если "Ман Сити" пропустит турнир, но я видел, что происходило с другими командами АПЛ в прошлом. Отсутствие в Лиге чемпионов было бы проблемой, но есть команды, которые не отобрались туда, но вернулись и закрепились там.

Независимо от того, будет ли у АПЛ пять, шесть или семь мест в Лиге чемпионов, нужно выигрывать матчи.

В матчах на выбывание, иногда решают детали, но если не получится финишировать в топ-4 или в топ-5 за 38 матчей в Премьер-лиге, то это значит, что мы недостаточно хороши», — цитирует Гвардиолу ESPN.

Календарь и таблица АПЛ

В настоящий момент «Манчестер Сити» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.