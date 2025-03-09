Личка рассказал о восстановлении травмированных футболистов «Динамо»

Главный тренер московскогодал комментарий по поводу ситуации с травмированными футболистами команды.

«На Лунёва рассчитываем 100%, потому что он уже утром тренировался индивидуально. К сожалению, Макаров заболел, подхватил какой-то вирус — то же самое, что было у Гладышева и Лещука перед "Ростовом". Нико Маричаль, Луису Чавесу и Диего Лаксальту нужно побольше времени на восстановление. Вряд ли они сыграют на следующей неделе. У Милана Майсторовича проблемы с пахом — думаю, он поедет в Сербию, где ему делали операцию», — приводит слова Лички пресс-служба «Динамо».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ на данный момент.