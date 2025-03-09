В 20-м туре чемпионата Россиисыграют сна «Самара Арене». Событие состоится 9 марта в 16:30.

Команды находятся рядом в турнирной таблице. «Крылья» идут на 10-м месте, а «Акрон» — на 9-м. Разрыв между ними составляет 3 пункта. Таким образом, если самарцы победят, то сравняются с соперником по очкам.

«Крылья Советов» неплохо провели матч с «Краснодаром» (1:1) и есть шанс, что хозяева смогут взять реванш за поражение в первом круге со счетом 0:2.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.77.

подготовили прогноз с коэффициентом 1.77. Букмекеры считают «Крылья» фаворитом за 2.18, на победу «Акрона» они предлагают 3.50.

Искусственный интеллект полагает, что встреча завершится со счетом 1:0 в пользу «Акрона».

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Акрон» смотрите на LiveCup.Run.

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