Команды находятся рядом в турнирной таблице. «Крылья» идут на 10-м месте, а «Акрон» — на 9-м. Разрыв между ними составляет 3 пункта. Таким образом, если самарцы победят, то сравняются с соперником по очкам.
«Крылья Советов» неплохо провели матч с «Краснодаром» (1:1) и есть шанс, что хозяева смогут взять реванш за поражение в первом круге со счетом 0:2.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.77.
- Букмекеры считают «Крылья» фаворитом за 2.18, на победу «Акрона» они предлагают 3.50.
- Искусственный интеллект полагает, что встреча завершится со счетом 1:0 в пользу «Акрона».
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Акрон» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 100EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.