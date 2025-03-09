Капелло: Гвардиола навредил футболу, потому что 10 лет все пытались его копировать

Известный специалиствысказался о работе испанца, который сейчас работает в «Манчестер Сити», а до этого трудился в «Барселоне» и «Баварии».

«Он нанес огромный ущерб футболу, пусть и не по своей вине. Потому что все потратили 10 лет, пытаясь его копировать. Итальянский футбол был переполнен этим и потерял свою природу. Я говорил: "Прекратите, у вас нет таких игроков, как у Гвардиолы!"

Кроме того, навязывалась абсурдная идея, что хорошая игра может быть только такой. Касание, касание, еще касание, снова касание... Теперь в итальянском футболе вратари разыгрывают мяч! Это катастрофа и, кроме того, скука, которая отвернула многих от футбола — теперь им достаточно посмотреть основные моменты. Зачем смотреть 90 минут пасов и горизонтальных передач без борьбы и рывков?

К счастью, футбол меняется. Прежде всего, его изменила Испания, выигравшая чемпионат Европы с двумя вингерами и быстрой игрой, — цитирует Капелло El Mundo.