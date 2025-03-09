1-й таймЮвентус — АталантаОнлайн
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    «Ювентус» — «Аталанта»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В 28-м туре чемпионата Италии состоится центральный поединок, в котором «Ювентус» примет «Аталанту». Начало встречи в 22:45 по мск.

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    «Аталанта» и «Ювенту» — соседи по таблице. Гости занимают 3-ю строку, а «бьянконери» идут на 4-й позиции. Отставание от бергамасков составляет всего 3 пункта, поэтому в случае победы хозяева сравняются с ними по очкам.

    «Юве» хорошо выступил в последних матчах турнира. За 5 игр команда Мотты набрала максимальные 15 очков. Тем не менее на стадионе «Альянц» «зебры» неубедительно выглядят против «Аталанты». Уже шестой матч подряд между командами фиксируется ничья.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок на матч:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.04.

    • Букмекеры оценивают шансы команд коэффициентами 2.65 и 3.00 соответственно.

    • Искусственный интеллект считает, что команды снова сыграют вничью на «Альянц», а счет будет 0:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Ювентус» — «Аталанта» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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