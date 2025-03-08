«Ренн» в прошлом туре разгромил «Монпелье» 4:0. «Парижане» разбили «Лилль» 4:1. При этом у столичного клуба на неделе была игра с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов, в которой они уступили 0:1.
Что касается очных встреч, то ПСЖ выиграл две последних встреч. В последний раз команда Луиса Энрике победила со счетом 3:1.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.90.
- Букмекеры отдают предпочтение ПСЖ: ставки принимаются с котировками 4.95 и 1.67 соответственно.
- Нулевую ничью предсказал искусственный интеллект.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ренн» — ПСЖ смотрите на сайте LiveCup.Run.
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