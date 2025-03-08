сыграют в матче 25-го тура французской Лиги 1. Поединок состоится 8 марта в 19:00 по мск.

«Ренн» в прошлом туре разгромил «Монпелье» 4:0. «Парижане» разбили «Лилль» 4:1. При этом у столичного клуба на неделе была игра с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов, в которой они уступили 0:1.

Что касается очных встреч, то ПСЖ выиграл две последних встреч. В последний раз команда Луиса Энрике победила со счетом 3:1.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.90.

подготовили прогноз с коэффициентом 1.90. Букмекеры отдают предпочтение ПСЖ: ставки принимаются с котировками 4.95 и 1.67 соответственно.

Нулевую ничью предсказал искусственный интеллект.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ренн» — ПСЖ смотрите на сайте LiveCup.Run.

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