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    «Ливерпуль» — «Саутгемптон»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В 28-м туре АПЛ лидер турнира «Ливерпуль» примет на «Энфилд Роуд» главного аутсайдера «Саутгемптон». Начало игры в 18:00 мск.

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    В случае успеха «Ливерпуль» одержит третью победу подряд в АПЛ и наберет 70 очков. Отрыв от «Арсенала» составляет 13 пунктов. У команды Слота есть все шансы в ближайшие недели оформить чемпионство досрочно.

    После побед над «Ман Сити» и ПСЖ «красные» без труда должны справиться с главным неудачником турнира. В последних трех встречах им это удалось.

    Календарь и таблица АПЛ

    Прогнозы и ставки

    информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.87.

    • Букмекеры дают 1.10 на победу «Ливерпуля», 25.0 на победу «Саутгемптона».

    • Искусственный интеллект спрогнозировал крупную победу «Ливерпуля» со счетом 7:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Саутгемптон» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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