В случае успеха «Ливерпуль» одержит третью победу подряд в АПЛ и наберет 70 очков. Отрыв от «Арсенала» составляет 13 пунктов. У команды Слота есть все шансы в ближайшие недели оформить чемпионство досрочно.
После побед над «Ман Сити» и ПСЖ «красные» без труда должны справиться с главным неудачником турнира. В последних трех встречах им это удалось.
Прогнозы и ставки
информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.87.
- Букмекеры дают 1.10 на победу «Ливерпуля», 25.0 на победу «Саутгемптона».
- Искусственный интеллект спрогнозировал крупную победу «Ливерпуля» со счетом 7:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Саутгемптон» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 1500USDНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.