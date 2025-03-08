В 28-м туре АПЛ лидер турнирапримет на «Энфилд Роуд» главного аутсайдера. Начало игры в 18:00 мск.

В случае успеха «Ливерпуль» одержит третью победу подряд в АПЛ и наберет 70 очков. Отрыв от «Арсенала» составляет 13 пунктов. У команды Слота есть все шансы в ближайшие недели оформить чемпионство досрочно.

После побед над «Ман Сити» и ПСЖ «красные» без труда должны справиться с главным неудачником турнира. В последних трех встречах им это удалось.

Календарь и таблица АПЛ

Прогнозы и ставки

информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.87.

подготовили прогноз с коэффициентом 1.87. Букмекеры дают 1.10 на победу «Ливерпуля», 25.0 на победу «Саутгемптона».

Искусственный интеллект спрогнозировал крупную победу «Ливерпуля» со счетом 7:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Саутгемптон» смотрите на LiveCup.Run.

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