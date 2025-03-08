«Лечче» и «Милан» перед этой игрой не смогли выиграть в нескольких турах подряд. У «волков» два поражения подряд и 4 поединка без побед. «Россонери» потерпел три неудачи, из-за чего отстал от еврокубковой зоны на 6 пунктов.
Однако если и говорить о шансах, то у «Милана» их больше. Гости традиционно неплохо играют против «Лечче». Три матча из пяти закончились их победой.
H2>Прогнозы и ставки
Информация для ставок на игру:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.30.
- «Милан» является фаворитом букмекеров: 4.70 на победу хозяев, 1.84 на победу гостей.
- Прогноз ИИ — победа «Милана» с результатом 3:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Лечче» — «Милан» смотрите на LiveCup.Run.
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