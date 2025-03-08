«Зенит» теряет очки третий тур подряд. После паузы питерцы довольствовались ничьей с ЦСКА. Однако из-за победы «Краснодара» «сине-бело-голубые» теперь отстают от первой строчки на 3 пункта.
«Факел» аутсайдер, который останется в зоне вылета и после этого тура. «Зенит» может не оставить шансов хозяевам. За всю историю противостояний этих двух команд воронежцы ни разу не смогли выиграть.
Прогнозы и ставки
Эксперты ожидаемо поддерживают «Зенит»:
- Аналитики сайта LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.35, в котором предложили ставку на гостей.
- Букмекеры предсказывают «Зениту» легкую победу: 7.50 на «Оренбург» и 1.47 на «Зенит». Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.20.
- Искусственный интеллект полагает, что «Оренбург» способен на ничью 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Факел» — «Зенит» смотрите на LiveCup.Run.
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