ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ринат Билялетдинов«Переход Солари в "Спартак" — заявка на чемпионство». Ринат Билялетдинов — о старте весенней части РПЛ и трансферах топ-клубов
    Все новости спорта

    «Факел» — «Зенит»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол РПЛ Футбол России Факел Зенит Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    В 20-м туре РПЛ «Факел» в Воронеже примет «Зенит». Встреча команд состоится 8 марта в 14:30 по мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Зенит» теряет очки третий тур подряд. После паузы питерцы довольствовались ничьей с ЦСКА. Однако из-за победы «Краснодара» «сине-бело-голубые» теперь отстают от первой строчки на 3 пункта.

    «Факел» аутсайдер, который останется в зоне вылета и после этого тура. «Зенит» может не оставить шансов хозяевам. За всю историю противостояний этих двух команд воронежцы ни разу не смогли выиграть.

    Календарь и таблица РПЛ

    Прогнозы и ставки

    Эксперты ожидаемо поддерживают «Зенит»:

    • Аналитики сайта LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.35, в котором предложили ставку на гостей.

    • Букмекеры предсказывают «Зениту» легкую победу: 7.50 на «Оренбург» и 1.47 на «Зенит». Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.20.

    • Искусственный интеллект полагает, что «Оренбург» способен на ничью 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Факел» — «Зенит» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» наконец-то победит?
  • «Факел» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • СКА даст бой «магнитке»?
  • СКА — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 4.20
    •
  • Сумеет ли «Бавария» разгромить «Бохум»?
  • «Бавария» — «Бохум». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.24
  • Экспресс дня 8 марта
  • Сегодня в 17:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Факел — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  4.20
  • Прогноз на матч СКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Бавария — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Интер — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ренн — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Марсель — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры