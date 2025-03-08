В прошлом туре обе команды добились одинаковых результатов. Москвичи со счетом 1:1 сыграли с «Ростовом», а гости из Махачкалы разошлись такой же мировой с «Локомотивом».
«Динамо» Москва выступает в РПЛ более стабильно и благодаря результатам идет в первой пятерке. «Динамо» Махачкала находится в переходной зоне, но победа позволит команде побороться за повышение в таблице.
Прогнозы и ставки
Эксперты считают, что с большой долей вероятности повториться исход прошлого матча, в котором москвичи выиграли 1:0.
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с двумя ставками, коэффициенты которых 2.05 и 1.85.
- Букмекеры дают такие котировки: 1.65 на победу хозяев, 5.40 на победу гостей и 3.90 на ничью.
- Искусственный интеллект уверен, что матч закончится со счетом 2:0 в пользу москвичей.
Трансляция матча
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