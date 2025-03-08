В 20-м туре чемпионата России состоится дерби двух «Динамо». В матче сойдутся «Динамо» московское и «Динамо» махачкалинское. Встреча начнется в 19:30 мск.

В прошлом туре обе команды добились одинаковых результатов. Москвичи со счетом 1:1 сыграли с «Ростовом», а гости из Махачкалы разошлись такой же мировой с «Локомотивом».

«Динамо» Москва выступает в РПЛ более стабильно и благодаря результатам идет в первой пятерке. «Динамо» Махачкала находится в переходной зоне, но победа позволит команде побороться за повышение в таблице.

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Прогнозы и ставки

Эксперты считают, что с большой долей вероятности повториться исход прошлого матча, в котором москвичи выиграли 1:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с двумя ставками, коэффициенты которых 2.05 и 1.85.

подготовили прогноз с двумя ставками, коэффициенты которых 2.05 и 1.85. Букмекеры дают такие котировки: 1.65 на победу хозяев, 5.40 на победу гостей и 3.90 на ничью.

Искусственный интеллект уверен, что матч закончится со счетом 2:0 в пользу москвичей.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Динамо» Мск — Динамо Мч смотрите на LiveCup.Run.

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