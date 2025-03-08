Последние противостояния ЦСКА и «Химок» заканчивались победой «армейцев». В первом круге этого сезона они обыграли гостей со счетом 2:0.
У «Химок» игра на выезде не клеится, поэтому высока вероятность продления победной серии ЦСКА в рамках очных матчей до четырех поединков.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.79.
- Котировки букмекеров: 1.58 на победу ЦСКА, 4.05 на ничью, 5.90 на победу «Химок».
- Искусственный интеллект ставит на победу ЦСКА со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча ЦСКА — «Химки» смотрите на LiveCup.Run.
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