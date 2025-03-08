Матч 20-го тура РПЛ междусостоится на «ВЕБ Арене» 8 марта в 17:00 по мск.

Последние противостояния ЦСКА и «Химок» заканчивались победой «армейцев». В первом круге этого сезона они обыграли гостей со счетом 2:0.

У «Химок» игра на выезде не клеится, поэтому высока вероятность продления победной серии ЦСКА в рамках очных матчей до четырех поединков.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.79.

подготовили прогноз с коэффициентом 1.79. Котировки букмекеров: 1.58 на победу ЦСКА, 4.05 на ничью, 5.90 на победу «Химок».

Искусственный интеллект ставит на победу ЦСКА со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча ЦСКА — «Химки» смотрите на LiveCup.Run.

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