Вильягра сделал заявление после перехода в ЦСКА

Новичок ЦСКАсделал заявление после перехода в стан армейцев.

«Переговоры затянулись, но сейчас всё решено. Я очень счастлив, что нахожусь здесь. Теперь — только радоваться и начинать играть. Мне говорили, что ЦСКА — замечательный большой клуб. И я очень счастлив находиться здесь сейчас. Я сделаю всё ради этой футболки», — цитирует Вильягру пресс-служба ЦСКА.

Вильягра подписал контракт с красно-синими до конца декабря 2028 года с опцией продления на год.

Футболист будет выступать в составе московской команды под пятым номером. Игрок присоединился к ЦСКА в качестве свободного агента.

Последним клубом Вильягры до перехода в ЦСКА был «Ривер Плейт».