В декабре команды играли на «Луи II». В той встрече «монегаски» вышли победителями, одолев соперника со счетом 2:0.
Для «Тулузы» победа ничего особо не решит, но вот «Монако» нужно набирать очки, поскольку на кону стоит вопрос о сохранении места в зоне Лиги чемпионов.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок на игру:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.95.
- Букмекеры дают коэффициенты 3.35 и 2.18 на победу команд и 3.65 на ничью.
- Ставка искусственного интеллекта — победа «Тулузы» с минимальным счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Тулуза» — «Монако» смотрите на LiveCup.Run.
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