откроют программу 25-го тура чемпионата Франции. Матч состоится 7 марта в 22:45 мск.

В декабре команды играли на «Луи II». В той встрече «монегаски» вышли победителями, одолев соперника со счетом 2:0.

Для «Тулузы» победа ничего особо не решит, но вот «Монако» нужно набирать очки, поскольку на кону стоит вопрос о сохранении места в зоне Лиги чемпионов.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок на игру:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.95.

подготовили прогноз с коэффициентом 1.95. Букмекеры дают коэффициенты 3.35 и 2.18 на победу команд и 3.65 на ничью.

Ставка искусственного интеллекта — победа «Тулузы» с минимальным счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Тулуза» — «Монако» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 600EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.