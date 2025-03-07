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    Орещук: Тюкавина можно спокойно заменить

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    Бывший спортдиректор «Динамо» Роман Орещук высказался о том, что Эль-Мехди Маухуб заменит травмированного Константина Тюкавина в составе столичной команды.

    Роман Орещук
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    Роман Орещук

    «Как я к этому отношусь? А там есть варианты? Там единственный вариант — это Маухуб и есть. Больше вариантов нет. Моё мнение? Ну, он в том году 6 или 7 игр играл он в составе и играл неплохо. Поэтому ничего такого страшного нет. А для чего его покупали? Для лавки, что ли? Вот и проверим его, что он стоит из себя. Ну, я считаю, что это хороший футболист, хорошее приобретение. Поэтому посмотрим.

    Сложно ли будет полноценно заменить Тюкавина? Нет, можно спокойно, спокойно можно заменить. Спокойно, да. Незаменимых нет? Это 100% так, в данной ситуации да. Сколько Тюкавин в этом году забил? Маухуб сколько забил? Сравните, откройте, и у вас будет ответ», — цитирует Орещука «ВсеПроСпорт».

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    Напомним, что Тюкавин получил серьезную травму и выбыл до конца сезона. Он уже перенес операцию в Германии.

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