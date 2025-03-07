Орещук: Тюкавина можно спокойно заменить

Бывший спортдиректорвысказался о том, чтозаменит травмированногов составе столичной команды.

«Как я к этому отношусь? А там есть варианты? Там единственный вариант — это Маухуб и есть. Больше вариантов нет. Моё мнение? Ну, он в том году 6 или 7 игр играл он в составе и играл неплохо. Поэтому ничего такого страшного нет. А для чего его покупали? Для лавки, что ли? Вот и проверим его, что он стоит из себя. Ну, я считаю, что это хороший футболист, хорошее приобретение. Поэтому посмотрим.

Сложно ли будет полноценно заменить Тюкавина? Нет, можно спокойно, спокойно можно заменить. Спокойно, да. Незаменимых нет? Это 100% так, в данной ситуации да. Сколько Тюкавин в этом году забил? Маухуб сколько забил? Сравните, откройте, и у вас будет ответ», — цитирует Орещука «ВсеПроСпорт».

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Напомним, что Тюкавин получил серьезную травму и выбыл до конца сезона. Он уже перенес операцию в Германии.