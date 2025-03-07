В 20-м туре российской Премьер-лигисыграет в гостях у. Матч запланирован на 8 марта 12:00 мск.

«Оренбург» в прошлом туре уступил «Спартаку», «Ростов» же сыграл вничью с московским «Динамо». Таким образом, хозяева продлили свою серию поражений до 7 матчей, а «Ростов» в очередной раз набрал очки. «Сельмаши» не проигрывают в РПЛ уже 6 туров.

В нынешнем розыгрыше РПЛ «Ростов» уже обыгрывал «Оренбург» (3:2). Также в этом сезоне гости дважды победили «горожан» в матчах Кубка России.

Календарь и таблица РПЛ

Прогнозы и ставки

Узнаем, что предлагают эксперты:

Аналитики LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.25.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.25. Букмекеры считают фаворитом «Ростов». Котировки составляют 3.05 и 2.26 в пользу «сельмашей».

Искусственный интеллект ожидает ничью со счетом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Оренбург» — «Ростов» смотрите на LiveCup.Run.

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