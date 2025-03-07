Малафеев: Верю, что «Зенит» снова выиграет РПЛ

Бывший голкипервысказался о борьбе за чемпионский титул в этом сезоне РПЛ.

«Сейчас предсказать исход гонки невозможно — слишком плотная группа лидеров. Но рискну дать свой прогноз. Я верю, что чемпионский титул снова возьмет "Зенит". Пусть это конечно и субъективно, но аргументы объективные: опыт побед в таких ситуациях, глубокий состав и особая мотивация к 100-летию. Думаю, "Зенит" справится с весенними трудностями, прибавят в игре и на финише опередят конкурентов на несколько очков.

На втором месте, по моим ожиданиям, финиширует "Спартак". Москвичи нынче очень сильны и заряжены, они, как говорится, почуяли кровь и будут гнать изо всех сил. Возможно, не до конца хватит стабильности на длинной дистанции — могут где-то оступиться в неожиданных матчах. Но в целом "Спартак" выглядит фаворитом как минимум на место в призерах. Их атака позволит выиграть много матчей, и они наверняка до последнего тура будут претендовать на золото. Если не первое, то второе место красно-белые должны брать — это было бы для них большим успехом после долгого перерыва.

Третьим, считаю, будет "Краснодар". Команда показала осенью, что может играть без провалов, но все-таки отсутствие усиления зимой может сказаться ближе к финишу. Конкуренты добавили в мощи, а "быки" остались при своем — сильном, но прогнозируемом стиле.

К тому же у "Краснодара" не такой богатый опыт именно борьбы за чемпионство — психологическое давление выше. Тем не менее, их отрыва от четвертого места должно хватить, чтобы удержаться на призовых местах. У них грамотный тренер и талантливые лидеры, так что бронза — реальный результат.

Конечно, нельзя списывать со счетов "Динамо" или "Локомотив", которые идут рядом. Теоретически кто-то из них может вмешаться в тройку, если выдаст супер-серию побед, а кто-то из лидеров провалится. Но, по ощущениям, класс нынешней топ-3 повыше будет. Поэтому мой прогноз такой: 1-е место — "Зенит", 2-е — "Спартак", 3-е — "Краснодар". Я бы не удивился, если судьба чемпионства решится в последнем туре — настолько все плотно. Для нашего футбола это замечательно, а для нас, петербуржцев, важно, чтобы в этой драме финальный аккорд остался за Зенитом», — приводит слова Малафеева «Спорт день за днем».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что сейчас у «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» одинаковое количество очков.