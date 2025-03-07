Гвардиола: Если «Ман Сити» не пробьется в ЛЧ, то это не станет концом света

Главный тренер «Манчестер Сити»считает, что его футболисты смогут пережить непопадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

«Давление в больших клубах всегда присутствует, и ты должен выкладываться на полную. Неважно, за кого ты играешь! Мы хотим попасть в Лигу чемпионов, но если этого не произойдет, это не будет концом света.

Это будет означать, что мы были недостаточно хороши, а другие команды заслужили это. Мы находимся в положении, которое нельзя назвать идеальным, но оно и не плохое. Все в наших руках, и мы будем бороться», — цитирует Гвардиолу City Xtra.

Календарь и таблица АПЛ

Сейчас «горожане» идут четвертыми в АПЛ с 47 очками, это зона Лиги чемпионов.