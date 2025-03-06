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    Костантин Тюкавин успешно перенес операцию на колене

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    Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин перенес операцию на колене.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    «Нападающий "Динамо" получил разрыв передней крестообразной связки правого колена в игре с "Ростовом". Впереди у Кости около шести месяцев восстановления. Желаем Тюке успешной реабилитации и ждём на поле. Мы с тобой», — говорится в сообщении «Динамо».

    В нынешнем сезоне Тюкавин провел 19 матчей за «Динамо» в РПЛ. У нападающего 7 голов и три результативные передачи.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Динамо» заработало 36 очков после 19 встреч и идет 4-м в таблице РПЛ. Лидирует в лиге «Зенит» (40).

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