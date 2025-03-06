ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиВымирающий вид. Почему в МЛС по-прежнему жива позиция классической «десятки»
    Все новости спорта

    Сычев: Я за то, чтобы проходить путь тренера с низов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России
    Бывший футболист сборной России и президент омского «Иртыша» Дмитрий Сычев высказался о своих планах по поводу тренерства.

    Дмитрий Сычев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Сычев

    «Не буду делать заявлений, как Александр Владимирович Мостовой, что готов работать только в РПЛ. Я за то, чтобы проходить путь с низов, в принципе, я и сейчас этим занимаюсь. В тренерстве, считаю, что нужно пройти все ступени, чтобы понять, как работать с разными футболистами. Сразу в премьер-лигу — мне кажется, что слишком идеальная картина. У нас такое редко бывает», — цитирует Сычева «Спорт-Экспресс».

    Ранее стало известно о том, что 41-летний Сычев смог получить тренерскую лицензию категории «А».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Хозяева создадут задел в первом матче
  • «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Отличится ли «Челси» в Скандинавии?
  • «Копенгаген» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
  • Ждем много голов
  • «АЗ Алкмар» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.26
  • Экспресс дня 6 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.80
  • Прогноз на матч Копенгаген — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  3.80
  • Прогноз на матч АЗ Алкмар — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Рома — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Аякс — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Виктория Пльзень — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Вашингтон — Детройт
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тулуза — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры