Сычев: Я за то, чтобы проходить путь тренера с низов

Бывший футболист сборной России и президент омскоговысказался о своих планах по поводу тренерства.

«Не буду делать заявлений, как Александр Владимирович Мостовой, что готов работать только в РПЛ. Я за то, чтобы проходить путь с низов, в принципе, я и сейчас этим занимаюсь. В тренерстве, считаю, что нужно пройти все ступени, чтобы понять, как работать с разными футболистами. Сразу в премьер-лигу — мне кажется, что слишком идеальная картина. У нас такое редко бывает», — цитирует Сычева «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно о том, что 41-летний Сычев смог получить тренерскую лицензию категории «А».