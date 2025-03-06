Семин: Переход Хвичи в ПСЖ был правильным и своевременным решением

Бывший главный тренерподелился мнением об игре полузащитниказа

«Хвича выступает за лучший клуб Франции, играет в Лиге чемпионов — его переход был абсолютно правильным и своевременным решением. Видно, с каким удовольствием он выходит на поле, демонстрируя высочайший уровень.

Он — звезда европейского футбола. А, можно сказать, и мирового! Сегодня атакующее трио ПСЖ — Дембеле, Барколя и Хвича — лучшая линия нападения среди клубных команд», — цитирует Семина издание «РИА Новости Спорт».

Кварацхелия успел провести за ПСЖ 11 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.