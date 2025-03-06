Андрей Мостовой: В матче с ЦСКА стояла задача победить

Хавбек «Зенита»высказался о матче 19-го тура РПЛ с ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Ощущения средние: мы играли дома, перед нами стояла задача победить. Мы и так закончили отрезок перед зимней паузой неудачно. В итоге у нас три домашних матча подряд, два поражения и одна ничья — неутешительный результат. Настроение после матча было, мягко говоря, не очень хорошим. Нужно исправлять эту ситуацию, и я надеюсь, что в матче с "Факелом" мы сможем это сделать.

В официальных матчах много болельщиков на стадионе, совсем другая атмосфера, которая отличается от товарищеских игр. Думаю, что игра с ЦСКА нам помогла, и следующий матч будет полегче. Но нельзя забывать, что все команды находятся в одинаковых условиях — и для нас и для соперника это будет вторая игра после перерыва», — цитирует Мостового сайт сине-бело-голубых.