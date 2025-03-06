Кирьяков: У «Динамо» есть ресурсы, чтобы заменить Тюкавина

Экс-нападающийвысказался о травме форварда «бело-голубых»

Напомним, что нападающий перенес операцию на крестообразных связках колена. Примерный срок восстановления — 6 месяцев.

«Шесть месяцев — самый минимальный срок при таких травмах. Видимо, это связано с надеждой, что восстановление пройдет быстро. Но не у всех получается вернуться через шесть месяцев. У меня самого были два разрыва "крестов" — на обоих коленях. Очень неприятное повреждение, последствия которого ощущаются и после возвращения на поле. Наверняка и Костя их будет ощущать до конца карьеры — будем надеяться, очень долгой. Желаю ему скорейшего восстановления.

Конечно, для "Динамо" это существенная потеря. Тюкавин — основной нападающий, который долгое время определяет игру команды в атаке. Скажем так, будет непросто. В то же время у "Динамо" есть ресурсы, чтобы заменить Костю. Можно и перестроить схему, планировать какие-то ходы в середине поля. Посмотрим, что Личка придумает в этой ситуации», — сказал Кирьяков изданию «ВсеПроСпорт».

В нынешнем сезоне Тюкавин успел провести за «Динамо» 19 матчей в рамках РПЛ, забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи.