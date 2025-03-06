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    «Копенгаген» — «Челси»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    6 марта на «Паркен Стэдиум» в Копенгагене, в матче 1/8 финала Лиги конференций, главный фаворит турнира «Челси» сыграет с местным «Копенгагеном». Это будет первая встреча команд в раунде. Начало в 20:45 мск.

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    «Копенгаген» не без труда прошел в 1/16 финала «Хайденхайм», причем датчане проиграли в первой встрече. «Челси» без напряга прошел этап лиги, выйдя напрямую в текущий раунд.

    Команды не пересекались в нынешнем розыгрыше и последний раз встречались в 2011 году. Ни в одном случае «Копенгаген» не выиграл у «Челси». В АПЛ «аристократы» ведут тяжелую борьбу за еврокубки, так что победа в Лиге конференций — отличный вариант для этого.

    Прогнозы и ставки

    Прогнозы и коэффициенты на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.80.

    • Букмекеры принимают ставки с такими котировками: 5.80 на победу «Копенгагена», 4.20 на ничью и 1.60 на победу «Челси».

    • Искусственный интеллект решил удивить, спрогнозировав победу датчан со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Копенгаген» — «Челси» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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