6 марта на «Паркен Стэдиум» в Копенгагене, в матче 1/8 финала Лиги конференций, главный фаворит турнирасыграет с местным. Это будет первая встреча команд в раунде. Начало в 20:45 мск.

«Копенгаген» не без труда прошел в 1/16 финала «Хайденхайм», причем датчане проиграли в первой встрече. «Челси» без напряга прошел этап лиги, выйдя напрямую в текущий раунд.

Команды не пересекались в нынешнем розыгрыше и последний раз встречались в 2011 году. Ни в одном случае «Копенгаген» не выиграл у «Челси». В АПЛ «аристократы» ведут тяжелую борьбу за еврокубки, так что победа в Лиге конференций — отличный вариант для этого.

Прогнозы и ставки

Прогнозы и коэффициенты на игру:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.80.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.80. Букмекеры принимают ставки с такими котировками: 5.80 на победу «Копенгагена», 4.20 на ничью и 1.60 на победу «Челси».

Искусственный интеллект решил удивить, спрогнозировав победу датчан со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Копенгаген» — «Челси» смотрите на LiveCup.Run.

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