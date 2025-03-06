«Копенгаген» не без труда прошел в 1/16 финала «Хайденхайм», причем датчане проиграли в первой встрече. «Челси» без напряга прошел этап лиги, выйдя напрямую в текущий раунд.
Команды не пересекались в нынешнем розыгрыше и последний раз встречались в 2011 году. Ни в одном случае «Копенгаген» не выиграл у «Челси». В АПЛ «аристократы» ведут тяжелую борьбу за еврокубки, так что победа в Лиге конференций — отличный вариант для этого.
Прогнозы и ставки
Прогнозы и коэффициенты на игру:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.80.
- Букмекеры принимают ставки с такими котировками: 5.80 на победу «Копенгагена», 4.20 на ничью и 1.60 на победу «Челси».
- Искусственный интеллект решил удивить, спрогнозировав победу датчан со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Копенгаген» — «Челси» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 600EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.