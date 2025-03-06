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    Нико Уильямс«Рома» — «Атлетик». Онлайн
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    Булыкин: Если сравнивать по трофеям, то Личка превосходит Карпина

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    Экс-нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин сравнил главного тренера «бело-голубых» Марцела Личку с наставником сборной России Валерием Карпиным.

    Марцел Личка — главный тренер «Динамо»
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    Марцел Личка — главный тренер «Динамо»

    «Если сравнивать по трофеям, то превосходство у Лички. А если смотреть на то, что Карпин тренирует и сборную, и "Ростов" тренировал, ему доверяют. Здесь видно, что российский тренер всегда лучше общается с игроками и может найти подход к любому игроку. Но как и везде, у тренера самое главное — трофей и то, чего ты добился с командой.

    "Динамо" с Личкой показывало в прошлом сезоне очень достойный вариант, в этом сезоне нужно повторить результат, не глядя и не слушая никакие оправдания. Личка хорошо выглядел в прошлом сезоне, поэтому в этом ему нужно повторить. Он знает русский язык и имел шанс стать чемпионом, по этому уровню Марцел выше, чем Карпин, который с "Ростовом" не добивался никаких результатов», — сказал Булыкин изданию «Евро-Футбол.Ру».

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    • Ранее в СМИ сообщали о том, что Карпин может сменить Марцела Личку на посту главного тренера «Динамо».

    После 19-и туров в российской Премьер-лиге «Динамо» занимает 4-е место в таблице с 36-ю очками в активе.

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