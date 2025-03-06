Булыкин: В РПЛ нет команд с чемпионским футболом

Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива»высказался о борьбе за чемпионский титул в этом сезоне РПЛ.

«Мои симпатии на стороне тех команд, которые будут показывать хорошую игру. Первые матчи ни о чём не говорят, но в дальнейшем хотелось бы увидеть настоящего чемпиона, который будет уверенно играть, реализовывать моменты и выигрывать. Пока нет команды, которая играет по-чемпионски. Будет интрига до последних туров — это хорошо для лиги, потому что много человек будут смотреть концовку сезона.

Хочется, чтобы чемпион определился в последнем туре и определился в красивой борьбе. Сейчас нет единоличного лидера, как "Бавария" в Германии. У нас команды борются за чемпионство, как в Испании. Всем интересны такие противостояния», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что в РПЛ сейчас лидируют «Зенит», «Спартак» и «Краснодар».