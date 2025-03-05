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    Первый тренер Соболева: Саша старается и бьется

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    Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Зенита» Александра Соболева, отреагировал на критику в адрес форварда за симуляции в матче 19-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0).

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «Соболева немного прихватывал защитник ЦСКА, но отпустил. Саша не рассчитывал, что отпустит, и упал. На пенальти не тянуло, всё-таки надо было постараться устоять. За симуляции дают жёлтые карточки, а Соболев её не получил. Значит, судья посчитал, что нарушение было, но оно не тянуло на пенальти. Симуляции со стороны Соболева там не было, не понимаю критики. Он старается и бьётся.

    Почему не критикуют тех, кто не забивал выходы один в один? Выше ворот, во вратаря — и тишина. Что Кассьерра сделал за игру? Надо обсуждать всю игру, а не два падения Соболева за пять минут до конца», — сказал Горбунов «Чемпионату».

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    «Зенит» после 19 туров лидирует в таблице, набрав 40 очков.

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