Первый тренер Соболева: Саша старается и бьется

, первый тренер нападающего «Зенита», отреагировал на критику в адрес форварда за симуляции в матче 19-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0).

«Соболева немного прихватывал защитник ЦСКА, но отпустил. Саша не рассчитывал, что отпустит, и упал. На пенальти не тянуло, всё-таки надо было постараться устоять. За симуляции дают жёлтые карточки, а Соболев её не получил. Значит, судья посчитал, что нарушение было, но оно не тянуло на пенальти. Симуляции со стороны Соболева там не было, не понимаю критики. Он старается и бьётся.

Почему не критикуют тех, кто не забивал выходы один в один? Выше ворот, во вратаря — и тишина. Что Кассьерра сделал за игру? Надо обсуждать всю игру, а не два падения Соболева за пять минут до конца», — сказал Горбунов «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» после 19 туров лидирует в таблице, набрав 40 очков.