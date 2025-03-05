Грулев: В «Динамо» после Шварца стали меньше доверять своим воспитанникам

Полузащитник «Пари Нижний Новгород»считает, что в московском «Динамо» сейчас мало доверяют своим воспитанникам и это началось после ухода

«Наверное, после ухода Шварца стали меньше доверять своим. В первое время, когда иностранцы разъехались, мы одними россиянами девять матчей не проигрывали. Потом стали появляться легионеры — Муми, Даса.

Естественно, их ставили. При Йокановиче из воспитанников регулярно играли Тюка и Гладышев. В целом россиян хватало. Но у Йокановича и таких трансферов, как у Лички, не было. При Марцеле пришли пять-шесть новых иностранцев — естественно, что они начали играть.

Перед "Динамо", точно знаю, стоит задача бороться за чемпионство, которое в том году упустили. Думаю, в связи с этим и усиливаются», — сказал Грулев «Чемпионату».

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В февраля 25-летний Грулев покинул родное «Динамо» и перебрался в «Пари НН», за который уже успел дебютировать в чемпионате России.