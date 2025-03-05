Защитник «Зенита»: У нас впереди еще 11 матчей и мы отдадим все, чтобы стать чемпионами

Защитниквысказался о перспективах своей команды в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

«Сергей Семак — хороший тренер, он сделал всё, чтобы я чувствовал себя комфортно в команде. Уже на сборах он видел меня близко к стартовому составу.

За счет чего "Зенит" может всё‑таки стать чемпионом в год столетия клуба? У нас очень хорошая команда, много качественных игроков, очень классная атмосфера внутри коллектива. У нас впереди еще 11 матчей и мы отдадим все, чтобы стать чемпионами», — сказал Дркушич «Матч ТВ».

После 19-и туров в российской Премьер-лиге «Зенит» занимает 1-е место в таблице с 40 очками в активе.