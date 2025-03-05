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    Защитник «Зенита»: У нас впереди еще 11 матчей и мы отдадим все, чтобы стать чемпионами

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    Защитник «Зенита» Ваня Дркушич высказался о перспективах своей команды в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

    Ваня Дркушич — защитник «Зенита»
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    Ваня Дркушич — защитник «Зенита»

    «Сергей Семак — хороший тренер, он сделал всё, чтобы я чувствовал себя комфортно в команде. Уже на сборах он видел меня близко к стартовому составу.

    За счет чего "Зенит" может всё‑таки стать чемпионом в год столетия клуба? У нас очень хорошая команда, много качественных игроков, очень классная атмосфера внутри коллектива. У нас впереди еще 11 матчей и мы отдадим все, чтобы стать чемпионами», — сказал Дркушич «Матч ТВ».

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