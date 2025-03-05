Игорь Денисов: Сейчас я не болею за «Зенит»

Экс-капитан петербургского «Зенита» и сборной Россиинедоволен тем, что в его родном клубе почти нет воспитанников и русских футболистов, а засилье иностранцев.

«Я смотрю на отсутствие российских футболистов в "Зените" очень плохо. А как я могу смотреть? Вообще ссора наша произошла тогда в "Зените" из-за того, что я видел, мы уходим. Я всегда говорил: в "Зените" должен играть русский костяк. Но "Зенит" всегда был узнаваем.

Сейчас я не болею за "Зенит". Ну, к сожалению для меня, мне не нравится "Зенит". Ну, мне не нравится, что здесь, в нашем городе, я здесь родился, да, я могу называть, это мой город, играют одни бразильцы, мне это не нравится», — сказал Денисов в видео на YouTube-канале Вити Кравченко.

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Сейчас Денисову 40 лет, он завершил карьеру в 2019 году. За «Зенит» выступал с 2002 по 2013 год.