Бубнов: В матче «Зенита» и ЦСКА счет закономерен

Бывший футболистподелился впечатлениями от матча 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и московским ЦСКА.

Встреча состоялась 1 марта в Санкт-Петербурге. Матч завершился вничью 0:0.

«Матч получился равным, счет закономерен. Тотального преимущества ни у кого не имелось: в первых половинах каждого тайма ЦСКА владел мячом больше, во вторых — "Зенит".

После перерыва вообще произошёл уникальный случай: около 10 минут зенитовцы никак не могли взять мяч под свой контроль! Думаю, в этом заключалась стратегия Николича — лишить соперника мяча», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Календарь и таблица РПЛ

ЦСКА с 32 очками идет шестым в таблице. «Зенит» (40) располагается на первой строчке.