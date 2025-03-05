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    Бабаев: Надеемся, что Акинфеев останется в структуре ЦСКА

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    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев надеется, что голкипер Игорь Акинфеев после завершения игровой карьеры останется в структуре клуба.

    Игорь Акинфеев
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    Игорь Акинфеев

    «Пока, конечно, об этом говорить преждевременно, но очень надеюсь, что после завершения карьеры футболиста Игорь останется в структуре клубе. Вопрос, кем именно, наверное, лучше задать ему, но повторюсь: клубу крайне важно, чтобы легенды не только армейского, но и российского футбола приносили пользу всему спорту в нашей стране. Мы очень надеемся, что Игорь продолжит работу с нами», — приводит слова Бабаева «РИА Новости Спорт».

    Календарь и таблица РПЛ

    ЦСКА после 19 туров РПЛ идет 6-м в турнирной таблице, набрав 32 очка.

    Акинфеев за первую команду армейцев он выступает с 2003 года.

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