Бабаев: Надеемся, что Акинфеев останется в структуре ЦСКА

Генеральный директор ЦСКАнадеется, что голкиперпосле завершения игровой карьеры останется в структуре клуба.

«Пока, конечно, об этом говорить преждевременно, но очень надеюсь, что после завершения карьеры футболиста Игорь останется в структуре клубе. Вопрос, кем именно, наверное, лучше задать ему, но повторюсь: клубу крайне важно, чтобы легенды не только армейского, но и российского футбола приносили пользу всему спорту в нашей стране. Мы очень надеемся, что Игорь продолжит работу с нами», — приводит слова Бабаева «РИА Новости Спорт».

Календарь и таблица РПЛ

ЦСКА после 19 туров РПЛ идет 6-м в турнирной таблице, набрав 32 очка.

Акинфеев за первую команду армейцев он выступает с 2003 года.