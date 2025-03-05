ЦСКА заинтересован в Акинфееве после завершения карьеры

Генеральный директор ЦСКАсообщил, что в стане армейцев рассчитывают на то, чтобудет работать в клубе и после окончания футбольной карьеры.

«Вопрос, кем именно, наверное, лучше задать ему, но повторюсь: клубу крайне важно, чтобы легенды не только армейского, но и российского футбола приносили пользу всему спорту в нашей стране. Мы очень надеемся, что Игорь продолжит работу с нами», — цитирует Бабаева РИА «Новости».

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38-летний Акинфеев — воспитанник ЦСКА. В основном составе дебютировал в 16-летнем возрасте в 2003 году. Всего провел за армейцев 785 матчей и пропустил в них 710 голов. По количеству проведенных игр является рекордсменом ЦСКА.

Вместе с командой Акинфеев 6 раз выигрывал золотые медали чемпионата России, 7 раз становился обладателем Кубка России и Суперкубка страны, в 2005 году выиграл Кубок УЕФА.