Семин: Нет сомнений в том, что Мостовой может работать тренером

Прославленный российский тренерответил на вопрос о тренерских перспективах

«Нет сомнений в том, что Мостовой может работать тренером. Другое дело — в какой лиге? Думаю, руководители клубов в Первой лиги должны были его пригласить для работы в своих командах. Мостовой — человек, который знает футбол. А видят ли его руководители команд РПЛ у себя — вопрос к ним.

Отсутствие тренерского опыта? Он же из футбола никуда не уходил, он все время тут, поэтому опыт точно есть. Мостовой знает футбол, так что отсутствие тренерского опыта может сказаться, а может и нет. Зидан тоже никогда не работал, а потом принял "Реал" Мадрид и выигрывал. Но до этого он тоже мало работал, так что это спорный момент», — цитирует Семина Sport24.

Напомним, что Мостовой сегодня стал обладателем тренерской лицензии А.