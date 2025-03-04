Арбитр Карасев: Сейчас по всем показателям я в наилучшей форме за все годы

Российский арбитрдал комментарий по поводу работы рефери в последнее время.

«Сейчас по всем показателям я в наилучшей форме за все годы. Это объективные данные, цифры, которые не могут врать. Может быть, стал заниматься намного больше. Тесты стали еще сложнее, я тренируюсь больше. К моей персоне очень много внимания, из‑за этого много обсуждений. Если бы отсудил другой арбитр, никто бы не вспомнил. Тем более если бы его исправила система VAR. Я к этому привык. Во всех странах топ‑судей обсуждают больше всего, потому что именно они судят матчи, к которым приковано наибольшее внимание.

Сезон на сезон не приходится. Эпизоды все разные. В этом сезоне получилось так, что два раза я оценил эпизоды неверно. И я бы не сказал, что это очень простые эпизоды», — цитирует Карасева «Матч ТВ».

Напомним, что сейчас Карасев работает не только на матчах РПЛ, но и в чемпионате Саудовской Аравии.