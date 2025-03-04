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    Капелло: Анчелотти — лучший тренер в мире

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    Экс-наставник сборной России Фабио Капелло высказался о Карло Анчелотти, который является главным тренером мадридского «Реала».

    Фабио Капелло
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    Фабио Капелло

    «Анчелотти — лучший тренер в мире, потому что он умеет управлять командой, разбирается в футболе, знает, как выводить игроков на поле и жертвует собой. Он очень помог Мбаппе, это его заслуга.

    Самое важное для тренера — понимать, что у тебя есть, и знать, куда ты хочешь двигаться. Ты провалишься, если не понимаешь этого, и Анчелотти прекрасно это знает.

    Мбаппе — великий игрок. Ему понадобилось три месяца, чтобы понять, что такое "Реал". Многие критиковали его, но они ничего не понимали и говорили глупости, и теперь мы видим, что он выдающийся игрок очень высокого уровня», — приводит слова Капелло AS.

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