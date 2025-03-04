ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Неймар может вернуться в «Барселону»Трансферный дайджест. 25 февраля — 3 марта
    Все новости спорта

    Черчесов: Хлусевич — достойный футболист

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак Трансферы
    Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на возможный уход защитника Даниила Хлусевича из «Спартака».

    Даниил Хлусевич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Хлусевич

    «Хлусевич не всегда тренируется в общей группе, а порой — отдельно? Этого я не знал. Мне кажется, это непозволительно. Все-таки игрок должен тренироваться, готовиться и иметь свой статус, чтобы во время трансферного окна его можно было продать, иначе он теряет цену.

    Другое дело, может не быть команды, которая тебя приобретет. Хлусевич мне всегда нравился, он еще в "Арсенале" мне приглянулся. Со своими плюсами и минусами, как и каждый из нас.

    По-моему, достойный парень. Другое дело, сложно сказать, что там внутри», — сказал Черчесов в эфире программы «Футбол России».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Реал» и «Атлетико» определить сильнейшего в первом матче?
  • «Реал» Мадрид — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
  • Сможет ли СКА прервать свою серию поражений?
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
  • Шокирует ли ПСВ «Арсенал»?
  • ПСВ — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.25
  • Экспресс дня 4 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч ПСВ — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Бавария — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Бенфика — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры