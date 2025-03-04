Черчесов: Хлусевич — достойный футболист

Экс-тренер сборной Россииотреагировал на возможный уход защитникаиз «Спартака».

«Хлусевич не всегда тренируется в общей группе, а порой — отдельно? Этого я не знал. Мне кажется, это непозволительно. Все-таки игрок должен тренироваться, готовиться и иметь свой статус, чтобы во время трансферного окна его можно было продать, иначе он теряет цену.

Другое дело, может не быть команды, которая тебя приобретет. Хлусевич мне всегда нравился, он еще в "Арсенале" мне приглянулся. Со своими плюсами и минусами, как и каждый из нас.

По-моему, достойный парень. Другое дело, сложно сказать, что там внутри», — сказал Черчесов в эфире программы «Футбол России».