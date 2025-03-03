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    Ямаль: Популярность? Я больше не могу жить нормальной жизнью

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    Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о своей нынешней популярности.

    Ламин Ямаль
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    Ламин Ямаль

    «Это изменило меня и то, как меня видят соперники. Раньше я был просто ребенком, но после победы на Евро все ощущается иначе. Я больше не чувствую себя ребенком и играю с больше уверенностью в себе.

    Теперь все стало иначе. Куда бы я ни отправился, каждый человек, которого я встречаю… Я чувствую, что меня узнают. Раньше я мог нормально путешествовать, но теперь передвигаться в аэропорту стало действительно трудно. Это то, чем можно гордиться, но в то же время это тяжело, потому что я больше не могу жить нормальной жизнью. Я не могу просто пойти погулять с братом или сходить выпить кофе с мамой. Слава приносит хорошие вещи, но у нее есть и недостатки», — приводит слова Ямаля пресс-служба УЕФА.

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