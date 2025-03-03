Винисиус намерен продлить контракт с «Реалом»

Нападающийзаявил, что не собирается покидать мадридскую команду, надеясь продлить действующее соглашение.

«Я очень спокоен, потому что у меня контракт до 2027 года, и я надеюсь, что мы сможем продлить его как можно скорее. Я осуществляю свою мечту с лучшими игроками, лучшим тренером, лучшим президентом…

Я не мог бы быть в лучшем месте, чем здесь. Надеюсь, смогу забить еще больше голов, сыграть еще больше матчей, потому что моей детской мечтой было попасть в Реал», — приводит слова Винисиуса Marca.

Действующий контракт бразильца с «Реалом» рассчитан до лета 2027-го года. В нынешнем сезоне Винисиус провел за «сливочных» 35 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 12 голевых передач.