В последнем матче 26-го тура чемпионата Испаниипримет. Начало в 23:00 мск.

«Вильярреал» получил хороший шанс подобраться вплотную к зоне Лиги чемпионов. «Желтые» выиграли 3 матча из 4 последних и могут улучшить статистику, если учесть, что они обыграли «Эспаньол» 4 раза подряд за последнее время.

Матч первого круга между командами закончился победой «Вильярреала» со счетом 2:1.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.10. Букмекеры дают 1.39 на «Вильярреал» и 8.60 на победу «Эспаньола».

ИИ ожидает, что матч завершится вничью с результатом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Вильярреал» — «Эспаньол» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.