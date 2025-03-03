«Вильярреал» получил хороший шанс подобраться вплотную к зоне Лиги чемпионов. «Желтые» выиграли 3 матча из 4 последних и могут улучшить статистику, если учесть, что они обыграли «Эспаньол» 4 раза подряд за последнее время.
Матч первого круга между командами закончился победой «Вильярреала» со счетом 2:1.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.
- Букмекеры дают 1.39 на «Вильярреал» и 8.60 на победу «Эспаньола».
- ИИ ожидает, что матч завершится вничью с результатом 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Вильярреал» — «Эспаньол» смотрите на LiveCup.Run.
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