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    «Вильярреал» — «Эспаньол»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В последнем матче 26-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» примет «Эспаньол». Начало в 23:00 мск.

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    «Вильярреал» получил хороший шанс подобраться вплотную к зоне Лиги чемпионов. «Желтые» выиграли 3 матча из 4 последних и могут улучшить статистику, если учесть, что они обыграли «Эспаньол» 4 раза подряд за последнее время.

    Матч первого круга между командами закончился победой «Вильярреала» со счетом 2:1.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.

    • Букмекеры дают 1.39 на «Вильярреал» и 8.60 на победу «Эспаньола».

    • ИИ ожидает, что матч завершится вничью с результатом 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Вильярреал» — «Эспаньол» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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