Отец Тюкавина: Болельщики поддерживают, настроение нормальное

, отец форварда «Динамо», высказался о травме сына.

В матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1) нападающий получил разрыв передней крестообразной связки колена.

«Пока неизвестно, где пройдет операция, только полчаса назад сделали МРТ. Сейчас поеду к нему, он вернется домой с МРТ, будем разговаривать. Настроение вроде нормальное, так случилось, что сделаешь. Болельщики поддерживают, присылают смски и звонят.

По возможности будем его поддерживать, но Костя — сильный парень, думаю, что через это испытание тоже пройдет. Конечно, срок восстановления большой, время покажет, как пройдет операция и как будет проходить реабилитация», — цитирует Тюкавина-старшего ТАСС.

Календарь и таблица РПЛ

В нынешнем сезоне Тюкавин в 22-х матчах забил 8 голов и сделал три результативные передачи.