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    Погребняк: Порвать «кресты» априори плохо, очень жалко Тюкавина

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    Экс-нападающий «Динамо» Павел Погребняк высказался о серьезной травме форварда «бело-голубых» Константина Тюкавина.

    Константин Тюкавин выбыл до конца сезона из-за травмы
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    Константин Тюкавин выбыл до конца сезона из-за травмы

    Напомним, что футболист порвал крестообразные связки. Примерные сроки восстановления — 6 месяцев.

    «В такой ситуации возраст уходит на второй план. В целом порвать "кресты" априори плохо. Человек выбывает на длительный срок, и неизвестно, как он потом восстановится. Очень жалко Тюкавина.

    У "Динамо" были отличные шансы побороться за место на пьедестале, но сейчас они значительно снижаются. Косте — выздоровления, терпения и скорейшего появления на поле! Конечно, будет его не хватать», — сказал Погребняк Чемпионату.

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    • В нынешнем сезоне Тюкавин провел за «Динамо» 19 матчей, забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи.

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