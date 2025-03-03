Погребняк: Порвать «кресты» априори плохо, очень жалко Тюкавина

Напомним, что футболист порвал крестообразные связки. Примерные сроки восстановления — 6 месяцев.

«В такой ситуации возраст уходит на второй план. В целом порвать "кресты" априори плохо. Человек выбывает на длительный срок, и неизвестно, как он потом восстановится. Очень жалко Тюкавина.

У "Динамо" были отличные шансы побороться за место на пьедестале, но сейчас они значительно снижаются. Косте — выздоровления, терпения и скорейшего появления на поле! Конечно, будет его не хватать», — сказал Погребняк Чемпионату.

В нынешнем сезоне Тюкавин провел за «Динамо» 19 матчей, забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи.