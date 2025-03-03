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    Ловчев: Только через три‑четыре игры мы поймем, будет ли «Спартак» бороться за чемпионство

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    Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о перспективах «красно-белых» в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

    Евгений Ловчев
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    Евгений Ловчев

    «Спартак в конце года показывал лучший футбол в России — здорово играли, много голов, все слаженно. Немаловажно, что три человека, определяющие игру команды в атаке — Барко, Угальде и Бонгонда — говорят на испанском языке. Это важно, на футбольном поле надо обязательно разговаривать, понимать друг друга. Если бы у них в связке был русский, могло быть даже хуже.

    В первых играх после паузы не будет решать то, как ты играл в прошлом году. Только через пять‑шесть матчей после сборов "Спартак" выйдет на свой реальный уровень. Пока же надо вырывать зубами очки. Когда‑то Николай Петрович Старостин сказал, что самое красивое в игре — счет. Так же и с "Оренбургом", не важно, какая была игра. Счет на табло 2:0, и все, успокойтесь. "Спартак" подобрался к первому месту, но только через три‑четыре игр мы поймем, будет ли он реально за него бороться.

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    • "Спартак" провел невыдающуюся игру против "Оренбурга", но в первом туре после возобновления никто никого не разбил. "Зенит" не выглядел лучше ЦСКА, та же ситуация у "Локомотива" с махачкалинским "Динамо" и у "бело‑голубых" с "Ростовом", хотя там произошел тренерский переворот», — сказал Ловчев «Матч ТВ».

    Напомним, что в 19-м туре РПЛ «Спартак» обыграл «Оренбург» со счетом 2:0. После этого матча «красно-белые» занимают 2-е место в таблице чемпионата России с 40 очками в активе.

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