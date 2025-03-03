закроют программу 27-го тура чемпионата Италии. Матч состоится 3 марта в Турине в 22:45 по мск.

«Юве» злой после вылета из Кубка Италии. В турнире команда Тьяго Мотты уступила «Эмполи», что можно считать полным провалом. При этом в Серии А туринцы выиграли 4 матча подряд и намерены продолжить свою серию.

У хозяев редко бывают проблемы с «Вероной». В последних пяти матчах они выиграли 4 раза. В этом случае на кону стоит место в зоне Лиги чемпионов. «Бьянконери» смогут подняться на 4-е место.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок на матч:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.45.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.45. Букмекеры считают «Ювентус» фаворитом за 1.34. Победа «Вероны» оценивается коэффициентом 9.80.

Искусственный интеллект уверен, что матч закончится со счетом 2:1 в пользу «Ювентуса».

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ювентус» — «Верона» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 1500USD Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.