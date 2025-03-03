«Юве» злой после вылета из Кубка Италии. В турнире команда Тьяго Мотты уступила «Эмполи», что можно считать полным провалом. При этом в Серии А туринцы выиграли 4 матча подряд и намерены продолжить свою серию.
У хозяев редко бывают проблемы с «Вероной». В последних пяти матчах они выиграли 4 раза. В этом случае на кону стоит место в зоне Лиги чемпионов. «Бьянконери» смогут подняться на 4-е место.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок на матч:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.45.
- Букмекеры считают «Ювентус» фаворитом за 1.34. Победа «Вероны» оценивается коэффициентом 9.80.
- Искусственный интеллект уверен, что матч закончится со счетом 2:1 в пользу «Ювентуса».
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ювентус» — «Верона» смотрите на LiveCup.Run.
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