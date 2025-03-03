Гранат: У «Динамо» пока нет равноценной замены Тюкавину

Экс-футболиствысказался о травме нападающего «бело-голубых»

У форварда московской команды повреждение передней крестообразной связки правого колена. Футболист пропустит около 6-и месяцев.

«Очень жаль Тюкавина. Желаю ему скорейшего выздоровления, чтобы он быстрее вернулся в строй и продолжал радовать нас своей игрой. Для "Динамо" это большая потеря, это главная боевая единица в атаке. Тюкавин давно сыгран с командой, один из лидеров "Динамо".

В запасе у динамовцев пока нет равноценной замены Константину. Но другие нападающие получают свой шанс сейчас. Если они будут играть на должном уровне, то вполне вероятно кто‑то сможет заменить Тюкавина», — приводит слова Граната «ВсеПроСпорт».

В нынешнем сезоне Тюкавин успел провести за «Динамо» 19 матчей в рамках РПЛ, забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи.