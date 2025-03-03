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    Анчелотти: «Реалу» не хватило настроя в матче с «Бетисом»

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о текущем положении дел в команде.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «В мое время были игроки, которые больше внимания уделяли качествам, а тем, у кого больше качеств, приходилось идти на большие жертвы.

    Есть два типа игроков: одни бегают, а другие делают разницу. Вы либо бегаете, либо делаете разницу — нельзя не делать ни того, ни другого.

    У нас остались приятные воспоминания об игре с "Манчестер Сити" на "Бернабеу". Это был особенный вечер, и мы хотим повторить такую игру. В матче с "Бетисом" нам не хватило настроя, и, надеюсь, это был единичный случай», — цитирует Анчелотти Marca.

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