Анчелотти: «Реалу» не хватило настроя в матче с «Бетисом»

Главный тренервысказался о текущем положении дел в команде.

«В мое время были игроки, которые больше внимания уделяли качествам, а тем, у кого больше качеств, приходилось идти на большие жертвы.

Есть два типа игроков: одни бегают, а другие делают разницу. Вы либо бегаете, либо делаете разницу — нельзя не делать ни того, ни другого.

У нас остались приятные воспоминания об игре с "Манчестер Сити" на "Бернабеу". Это был особенный вечер, и мы хотим повторить такую игру. В матче с "Бетисом" нам не хватило настроя, и, надеюсь, это был единичный случай», — цитирует Анчелотти Marca.