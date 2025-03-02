В матче 19-го тура чемпионата Россиив Москве примет. Начало игры в 16:30 по мск.

«Красно-белые» красиво закончили первую половину сезона, став лучшей командой последних туров. «Спартак» даже обыграл «Краснодар» (3:0), благодаря чему теперь приблизился к лидеру на расстояние в 3 очка.

У «Оренбурга» москвичи не могут выиграть уже два матча. В первом круге они уступили 0:2. Так что хозяева имеют огромную мотивацию. Победа даст им необходимые баллы для дальнейшей борьбы за лидерство.

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Прогнозы и ставки

Прогнозы и цифры этого поединка:

Эксперты LiveSport.Ru дали свой прогноз с выбранным исходом при коэффициенте 2.25.

дали свой прогноз с выбранным исходом при коэффициенте 2.25. Котировки букмекеров следующие: 1.26 на победу «Спартака», 11.0 на победу «Оренбурга». На ничью ставки принимаются с коэффициентом 6.40.

По прогнозу ИИ, «Спартак» обыграет «Оренбург» с крупным счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Спартак» — «Оренбург» смотрите на LiveCup.Run.

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