Гвардиола: Родри и Бобб близки к возвращению

Хосеп Гвардиола Фото: globallookpress.com
«Мы не можем играть каждые три дня, три дня, а потом ещё три дня, так много игр. Конечно же, нам нужны свежие ноги и футболисты. Нынешний состав практически полон, за исключением Оскара Бобба и Родри, но они оба близки к возвращению.
Я уверен, что если бы сезон складывался примерно так с доступностью всех игроков, то обстоятельства были бы другими», — приводит слова Гвардиолы Mirror.
«Манчестер Сити» идет на четвертом месте в турнирной таблице английского чемпионата.