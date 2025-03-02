Гвардиола: Родри и Бобб близки к возвращению

Главный тренервысказался о последних новостях из лазарета команды.

«Мы не можем играть каждые три дня, три дня, а потом ещё три дня, так много игр. Конечно же, нам нужны свежие ноги и футболисты. Нынешний состав практически полон, за исключением Оскара Бобба и Родри, но они оба близки к возвращению.

Я уверен, что если бы сезон складывался примерно так с доступностью всех игроков, то обстоятельства были бы другими», — приводит слова Гвардиолы Mirror.

Календарь и таблица АПЛ

«Манчестер Сити» идет на четвертом месте в турнирной таблице английского чемпионата.