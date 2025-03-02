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    Гвардиола: Родри и Бобб близки к возвращению

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о последних новостях из лазарета команды.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Мы не можем играть каждые три дня, три дня, а потом ещё три дня, так много игр. Конечно же, нам нужны свежие ноги и футболисты. Нынешний состав практически полон, за исключением Оскара Бобба и Родри, но они оба близки к возвращению.

    Я уверен, что если бы сезон складывался примерно так с доступностью всех игроков, то обстоятельства были бы другими», — приводит слова Гвардиолы Mirror.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Манчестер Сити» идет на четвертом месте в турнирной таблице английского чемпионата.

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