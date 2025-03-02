Гвардиола: Благодарен руководству, что купили Хусанова

Главный тренер «Манчестер Сити»рассказал, что очень рассчитывает на недавнего новичка Абдукодира Хусанова в ближайших матчах.

«Теперь у нас снова нет центрального защитника на долгое время. Мы будем скучать по Натану. Я так благодарен клубу за то, что он купил Хусанова и Витора Рейса, иначе у нас не было бы шансов попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон и побороться за Кубок Англии. Это было бы невозможно! У нас остался бы только Диаш», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

В игре 1/8 финала Кубка Англии с «Плимутом» (3:1) травму получил центральный защитник Натан Аке. Ранее надолго выбыли защитники Джон Стоунз и Мануэль Аканджи.

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21-летний Хусанов пополнил ряды «Ман Сити» в январе. Всего сыграл 6 матчей и забил один гол.