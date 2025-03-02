Де Брейне определился со своим будущим в «Ман Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити»готов и дальше играть за этот клуб, сообщает Mirror.

Контракт 33-летнего бельгийца истекает летом 2025 года и ранее хавбек сомневался, стоит ли ему оставаться в стане «горожан».

Ради того, чтобы остаться в «Манчестер Сити» Де Брейне готов стать игроком ротации в стане «горожан» и не претендовать на роль лидера. Главный тренер команда Хосеп Гвардиола также намерен оставить хавбека в команде, чтобы он передавал свой опыт молодым футболистам.

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В этом сезоне Де Брейне сыграл 28 матчей за «Ман Сити», забил 4 гола и сделал 7 ассистов.