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    Де Брейне определился со своим будущим в «Ман Сити»

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне готов и дальше играть за этот клуб, сообщает Mirror.

    Кевин Де Брейне
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    Кевин Де Брейне

    Контракт 33-летнего бельгийца истекает летом 2025 года и ранее хавбек сомневался, стоит ли ему оставаться в стане «горожан».

    Ради того, чтобы остаться в «Манчестер Сити» Де Брейне готов стать игроком ротации в стане «горожан» и не претендовать на роль лидера. Главный тренер команда Хосеп Гвардиола также намерен оставить хавбека в команде, чтобы он передавал свой опыт молодым футболистам.

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    В этом сезоне Де Брейне сыграл 28 матчей за «Ман Сити», забил 4 гола и сделал 7 ассистов.

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