2 мартабудут выяснять сильнейшего в рамках очного матча 26-го тура чемпионата Испании.

«Каталонцы» показывают лучшую форму в данный момент сезона. Они выиграли 5 последних матчей в турнире. «Реал» и «Атлетико» свои матчи уже сыграли, поэтому если «Барса» победит, то снова станет единоличным лидером таблицы.

В ноябре «Барселона» проиграла «Реал Сосьедаду» на выезде 0:1. Последний раз дома «блауграна» уступали этому сопернику в позапрошлом сезоне. Однако в большинстве случаев в родных стенах «Барса» стабильно обыгрывает «сан-себастьянцев».

Прогнозы и ставки

Прогнозы экспертов, котировки букмекеров:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.75.

Коэффициенты говорят в пользу «Барселоны»: 1.26 на победу первых, 6.10 на ничью и 12.5 на победу «Реал Сосьедада».

Искусственный интеллект считает, что встреча закончится со счетом 2:0 в пользу «Барселоны».

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Барселона» — «Реал Сосьедад» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.