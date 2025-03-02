«Каталонцы» показывают лучшую форму в данный момент сезона. Они выиграли 5 последних матчей в турнире. «Реал» и «Атлетико» свои матчи уже сыграли, поэтому если «Барса» победит, то снова станет единоличным лидером таблицы.
В ноябре «Барселона» проиграла «Реал Сосьедаду» на выезде 0:1. Последний раз дома «блауграна» уступали этому сопернику в позапрошлом сезоне. Однако в большинстве случаев в родных стенах «Барса» стабильно обыгрывает «сан-себастьянцев».
Прогнозы и ставки
Прогнозы экспертов, котировки букмекеров:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.75.
- Коэффициенты говорят в пользу «Барселоны»: 1.26 на победу первых, 6.10 на ничью и 12.5 на победу «Реал Сосьедада».
- Искусственный интеллект считает, что встреча закончится со счетом 2:0 в пользу «Барселоны».
Трансляция матча
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